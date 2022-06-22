В Украине поменяли закон о школе. Теперь обучение может начинаться не с сентября

14:06 22 июня Киев, Украина





Учеба может начинаться не с 1 сентября. Продолжительность учебного года, дату начала и/или окончания будет определять Кабмин, рассказала нардеп комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа. Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины «О полном общем среднем образовании». Теперь, во время военного положения, не будут ограничивать количество учеников в классах (для дистанционного формата обучения), а также продолжительность учебного года.Учеба может начинаться не с 1 сентября. Продолжительность учебного года, дату начала и/или окончания будет определять Кабмин, рассказала нардеп комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

Она отметила, что правительство может принимать решение и по отдельным населенным пунктам. Например, если в какой-нибудь общине захотят начать учебный год в августе, чтобы сэкономить на отоплении зимой.



Также во время войны трудовой договор с директором школы можно продлевать без проведения конкурса.

Министр образования и науки 2016-2019 годов Лилия Гриневич подчеркнула, что сейчас нельзя предположить, что будет в августе на разных территориях страны, поэтому гибкость начала учебного года очень важна.