В Украине погибли 205 детей

Более 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России, 205 детей погибли и более 362 получили ранения.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
🔹 Стало известно, что 2 марта в г. Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.
🔹 Также стало известно о смерти 30 марта 13-летней девочки из-за полученных травм в результате обстрела с. Ольховка Харьковской области.
🔹 15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства получил ранение 17-летний подросток.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
🔹 Стало известно, что 2 марта в г. Харькове в результате обстрелов оккупантами помещений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба погибла 11-летняя девочка.
🔹 Также стало известно о смерти 30 марта 13-летней девочки из-за полученных травм в результате обстрела с. Ольховка Харьковской области.
🔹 15 апреля в Вышгородском районе Киевской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства получил ранение 17-летний подросток.
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