В Украине погиб 191 ребенок, пострадало более 540

10:01 13 апреля Киев, Украина

Более 540 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России. При этом 191 ребенок погиб и более 349 получили ранения разной степени тяжести.



Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории пгт. Бородянка и с. Королевка Киевской области, обнаружены обгоревшие тела девушки 16 лет и 10-летний мальчик.



11 апреля россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова. Погибли полуторамесячный ребенок и 12-летний подросток. Еще 4 детей в возрасте 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения.



11 апреля в Херсонской области в результате попадания снаряда в жилой дом 15-летняя девочка получила тяжелые ранения.