В Украине планируют восстановить 100 культурных объектов

14:18 09 Июль Киев, Украина

На 2021 год национальным проектом "Большое строительство" запланировано восстановление 100 культурных объектов Украины.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook в четверг, 9 июля.

"Впервые за 30 лет независимости мы реально сможем восстановить историко-культурное наследие, которое, порой, в критическом состоянии - заброшенное и полуразрушенное. И эти объекты являются кодом нашей нации. Сохранения их подлинности и духа - наша ответственность, наполнение новым содержанием - наш долг перед будущими поколениями", - написал он.





В перечень войдут такие объекты как: Острожский По словам чиновника, восстановление памятников также обеспечит устойчивое развитие территорий громад и проложит новые туристические маршруты.В перечень войдут такие объекты как: Острожский замок (Ровенская область), Национальный художественный музей (Киев), Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" (Черниговская область), Бережанский замок (Тернопольская область), Оборонительные стены в Жовкве (Львовская область), Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенка (Харьков), Дворец Потоцких (Одесса), Дворец Подгорецкого замка (Львовская область), Национальный заповедник "Хортица" (Запорожская область) и Николаевская астрономическая обсерватория (Николаевская область).