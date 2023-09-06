В Украине планируется строительство еще 9 пунктов пропуска на границе с ЕС

19:39 22 августа Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства во вторник, 22 августа, что Украина планирует построить еще 9 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом.

«Сейчас на границе с ЕС функционирует 21 пункт пропуска. Три из них были открыты во время полномасштабной войны. В планах создание еще 9 пунктов пропуска и модернизация 13», - сказал Шмыгаль.



По словам премьер-министра, больше всего работ планируется провести на границе с Польшей.