В Украине ожидается повышение тарифов на водоснабжение

12:34 26 декабря Киев, Украина

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намеренна на заседании во вторник, 27 декабря, объявить о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод.



Об этом говорится в проектах постановлений, опубликованных на сайте НКРЭКУ.



Ожидается, что повышение будет производиться в два этапа: с 1 января и 1 июля 2023 года.



В Нацкомиссии объясняют намерение повысить тарифы увеличением объемов реализации, расходов на оплату труда, увеличением амортизации и удорожанием электроэнергии.



Однако тарифы на воду в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях, пострадавшие в результате боевых действий, поднимать не будут.