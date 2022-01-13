В Украине отремонтируют 1200 км основных железнодорожных путей

Плановый ремонт железнодорожного полотна силами Укрзализныци стартовал в начале апреля. По истечении месяца обновлено уже 140 км путей, а до конца года их протяженность должна составить 1200 км.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Иван Юрик после инспекции выполнения путевых работ на участках в Хмельницкой и Ривненской областях.
По данным руководителя УЗ, в течение года капитально планируется отремонтировать 400 км путей, еще на 800 км будет проведен средний ремонт.
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