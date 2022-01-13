В Украине отремонтируют 1200 км основных железнодорожных путей

19:11 29 Апрель Киев, Украина

Плановый ремонт железнодорожного полотна силами Укрзализныци стартовал в начале апреля. По истечении месяца обновлено уже 140 км путей, а до конца года их протяженность должна составить 1200 км.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы правления УЗ Иван Юрик после инспекции выполнения путевых работ на участках в Хмельницкой и Ривненской областях.

"Состоянию путей уделяем наибольшее внимание, ведь это безопасность движения и скорость как пассажирских, так и грузовых поездов", - отметил Юрик.

По данным руководителя УЗ, в течение года капитально планируется отремонтировать 400 км путей, еще на 800 км будет проведен средний ремонт.