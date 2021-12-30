В Украине открыли 226 уголовных дел за нарушение карантина

Победить коронавирус без строгого соблюдения карантинных мер не возможно. В тех регионах, где этими мерам пренебрегают, вирус свирепствует с особой силой. Заболеваемость растет, а, следовательно, усиливаются меры по соблюдению карантина. Так, по информации пресс-службы Нацполиции, с начала введения в Украине положения карантина, полиция завела 226 уголовных дел за его нарушение.

"Было открыто 226 уголовных производств. Из них 114 - по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Больше всего нарушений по ст. 325 УК обнаружено в Днепропетровской (19 производств), Харьковской (12), Закарпатской областях (8) и в Киеве (7)", - сказано в сообщении.

При этом с начала введения карантина полицейские составили на нарушителей 23 753 админпротокола. Больше всего админпротоколов составлено в Днепропетровской области (3094), Киеве (2675), Харьковской (2255), Львовской (1670) и Одесской областях (1414).

Среди них 5235 админпротоколов было составлено на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 2504 - руководителей торговых учреждений питания, 1996 - на водителей транспортных средств, 847 - руководителей предприятий, учреждений и 533 протокола - на руководителей, работников и посетителей ночных развлекательных заведений.

Кроме того, 2640 админпротоколов было составлено за нарушение карантинных правил самоизоляции.

За соблюдением карантинных мер следят 15 тысяч правоохранителей, из которых 13 200 - сотрудники Нацполиции. Ежесуточно проводится около тысячи рейдов, по результатам которых правоохранители составляют в среднем 350 админпротоколов ежедневно.

Ранее в МВД заявили, что традиционного празднования Рош ха-Шана в этом году не будет. В 2020 году из-за пандемии коронавируса в Умани не будут отмечать праздник так, как делали это в предыдущие годы.