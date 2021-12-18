В Украине откроют новый государственный университет

09:16 01 Апрель Киев, Украина

Кабинет Министров Украины одобрил Проект распоряжение о создании Государственного университета науки и технологий.

Об этом сообщил Представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.

Мокан отметил, что в дальнейшем к новому университету присоединят:

Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна;

Национальной металлургической академии Украины.

"Также предусмотрено продление обучения в указанном университете соискателей высшего образования и других лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, подлежащих реорганизации. Осуществление финансирования вуза будет происходить в пределах расходов, предусмотренных Минобразования", - написал Мокан.

Осуществление финансирования ВУЗа будет происходить в пределах расходов, предусмотренных Минобразования.