В Украине откроют новый государственный университет

Кабинет Министров Украины одобрил Проект распоряжение о создании Государственного университета науки и технологий.
Об этом сообщил Представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.
Мокан отметил, что в дальнейшем к новому университету присоединят:
- Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна;
- Национальной металлургической академии Украины.
Осуществление финансирования ВУЗа будет происходить в пределах расходов, предусмотренных Минобразования.
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