В Украине откроют новый государственный университет

09:16 01 Апрель Киев, Украина

Кабинет Министров Украины одобрил Проект распоряжение о создании Государственного университета науки и технологий.
 
Об этом сообщил Представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.
 
Мокан отметил, что в дальнейшем к новому университету присоединят:
  • Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна;
  • Национальной металлургической академии Украины.
"Также предусмотрено продление обучения в указанном университете соискателей высшего образования и других лиц, обучающихся в учреждениях высшего образования, подлежащих реорганизации. Осуществление финансирования вуза будет происходить в пределах расходов, предусмотренных Минобразования", - написал Мокан.
Осуществление финансирования ВУЗа будет происходить в пределах расходов, предусмотренных Минобразования.
 