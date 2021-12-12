В Украине около 30% памятников находятся в аварийном состоянии

14:16 24 Март Киев, Украина

Большинство недвижимых памятников - 80%, потребует серьезных реставрационных работ, а около 30% - находятся в аварийном состоянии.



Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко , комментируя ситуацию с архитектурными и историческими памятниками.

Тем не менее, уже начиная с марта 2021-го началась активная работа над их реставрацией

Он отметил, уже полным ходом идут работы в Олесковском замке на Львовщине и Национальном художественном музее в Киеве. Среди согласованных объектов - и вторая очередь мемориала Голодомора, который должен быть открыт до 24 августа.



Ткаченко напомнил, что бюджет программы на 2021 составляет 2 млрд грн, из них 1,7 млрд грн в спецфонде.

"Это не только большой шаг на пути к развитию и сохранению памятников, а и движение к пониманию громад и местных властей важности нашего общего наследия. И я благодарен за все инициативы, идущие к нам как от территориальных громад, так и от представителей местной власти ", - написал министр.

Он отметил, что кроме реставрации в планах и ремонт, строительство и противоаварийные работы.

Предпочтение будет отдаваться памятникам, которые:

находятся в аварийном состоянии; имеют национальное значение;

включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;

включены в туристические маршруты.

Он добавил, что заявки от громад принимаются в течение 30 дней с момента публикации объявления на сайте МКИП, и еще есть возможность сделать представление.

"Объективно оценивая ситуацию, процесс реставрации в нашей стране задержался. Начало реставрации должно было стартовать много лет назад, чтобы не доводить памятники до аварийного состояния. Следующим шагом должно стать развитие государственно-частного партнерства. Уверен, имея финансы и пошаговый план и запустив процесс - его не остановить ", - подытожил Ткаченко.

Как сообщалось, Министерство культуры и информационной политики 3 марта начало принимать заявки на участие в отборе проектов по программе «Большая реставрация».



В рамках программы в течение трех лет планируется отреставрировать и достроить около 150 культурных памятников во всех регионах Украины.