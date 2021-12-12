В Украине около 30% памятников находятся в аварийном состоянии

Большинство недвижимых памятников - 80%, потребует серьезных реставрационных работ, а около 30% - находятся в аварийном состоянии.
Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя ситуацию с архитектурными и историческими памятниками.
Тем не менее, уже начиная с марта 2021-го началась активная работа над их реставрацией
Он отметил, уже полным ходом идут работы в Олесковском замке на Львовщине и Национальном художественном музее в Киеве. Среди согласованных объектов - и вторая очередь мемориала Голодомора, который должен быть открыт до 24 августа.
Ткаченко напомнил, что бюджет программы на 2021 составляет 2 млрд грн, из них 1,7 млрд грн в спецфонде.
Ткаченко напомнил, что бюджет программы на 2021 составляет 2 млрд грн, из них 1,7 млрд грн в спецфонде.
Он отметил, что кроме реставрации в планах и ремонт, строительство и противоаварийные работы.
Предпочтение будет отдаваться памятникам, которые:
- находятся в аварийном состоянии; имеют национальное значение;
- включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
- включены в туристические маршруты.
Он добавил, что заявки от громад принимаются в течение 30 дней с момента публикации объявления на сайте МКИП, и еще есть возможность сделать представление.
Как сообщалось, Министерство культуры и информационной политики 3 марта начало принимать заявки на участие в отборе проектов по программе «Большая реставрация».
В рамках программы в течение трех лет планируется отреставрировать и достроить около 150 культурных памятников во всех регионах Украины.
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