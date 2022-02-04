В Украине один из самых низких уровней заболеваемости раком среди европейских стран

19:17 03 Февраль Киев, Украина

Мнение о том, что в Украине уровень заболеваемости раком один из самых высоких в Европе ошибочен. На самом деле, в Украине один из самых низких уровней заболеваемости среди европейских стран.

Об этом сообщил главврач Национального института рака Андрей Безносенко.



Врач объяснил, что во Франции, Польше, Германии, Британии, Испании, Италии заболеваемость значительно выше, в частности потому, что там существенно длиннее средняя продолжительность жизни.



Большая проблема, на которую обратил внимание ведущий онколог, является то, что в Украине нет культуры ухода за здоровьем, нет плановых профилактических и скрининговых методов исследования. «Наши пациенты, к сожалению, приходят на лечение поздно ( 3 или 4 стадия), когда лечение длительное, травматическое и дорогостоящее. В отличие от Европы, где пациенты приходят на первых стадиях, когда лечение менее травматично и более результативно», – пояснил Андрей Безносенко.



По словам медика, это приводит к тому, что сейчас в Украине высока смертность по сравнению с теми странами, где уровень заболеваемости выше. Безносенко убежден, что изменить ситуацию можно только одним способом: нужны плановые профилактические осмотры.

«Рекомендации Министерства здравоохранения: женщинам – проходить осмотр гинеколога ежегодно, делать колоноскопию в возрасте более 45 лет – раз в 5-10 лет, как, кстати, и мужчинам. Женщинам старше 45 лет нужно делать маммографию раз в два года. Нужно начать хотя бы с того, чтобы выявить основные заболевания на ранних стадиях», – считает онколог.

Андрей Безносенко особо отметил, что некоторые виды раковых опухолей пока не имеют методов раннего выявления. В общем же, если человек испытывает некий дискомфорт в организме, ему следует обратиться к семейному врачу, который сформулирует список обследований, чтобы выявить предопухолевые состояния или опухоли на ранних стадиях.