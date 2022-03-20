В Украине объявлены гуманитарные коридоры на 19 марта

10:49 19 марта Киев, Украина

В Украине продолжаются работы по эвакуации граждан с мест активных боевых действий.


Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Гуманитарные коридоры на 19 марта:
  1. Из города Мариуполь Донецкой области в Запорожье (Мангуш/Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из города Запорожья. По маршруту в Запорожье следуют также частные автомобили жителей Мариуполя.

    Просим обеспечить надлежащую координацию действий российских военных подразделений по пропуску колонн автобусов для эвакуации в обе стороны по маршруту и предотвращению их обстрела.

  2. Из села Бервица Киевской области в город Бровары Киевской области (Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары). Автобусы для эвакуации будут отправлены в 10:00 из города Бровары. Люди из с.Бервица самостоятельно двигаются к мосту с. Мокрец, где переходят реку Трубеж. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

  3. Из города Буча Киевской области в поселок Белогородка Киевской области (Буча – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Забучье – Дмитровка – Капитановка – Стоянка – Гореничи – Белогородка). Автобусы для эвакуации будут отправлены до 10:00 из поселка Белогородка. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

  4. Из поселка Богдановка Киевской области в город Бровары (Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Калиновка – Бровары). Автобусы для эвакуации будут отправлены в 10:00 из города Бровары. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

  5. Из города Бородянка Киевской области в город Белая Церковь (Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочеров – Брусилов – Фастов – Белая Церковь). Автобусы для эвакуации будут отправлены в 10:00 из города Белая Церковь. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населённых пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

  6. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Лисичанск Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Бахмут). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из Бахмута.

  7. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Северодонецк Луганской области (Бахмут – Лисичанск – Северодонецк – Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из Бахмута.

  8. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Попасная Луганской области (Бахмут – Попасная). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из Бахмута.

  9. Гуманитарный груз (продукты и медикаменты) для города Херсон (Апостолово – Нововоронцовка – Берислав – Херсон – Берислав – Нововоронцовка – Апостолово). Автомобили с продуктами и медикаментами будут отправлены из поселка Апостолово.