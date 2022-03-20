В Украине объявлены гуманитарные коридоры на 19 марта

10:49 19 марта Киев, Украина

В Украине продолжаются работы по эвакуации граждан с мест активных боевых действий.



Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



Гуманитарные коридоры на 19 марта: