В Украине обновили сигналы воздушной тревоги

В некоторых территориальных общинах Украины обновили звуки оповещения о воздушной тревоге, сообщает Центр противодействия дезинформации.
Как узнать новые сигналы тревоги:
- Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.
- Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.
- Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.
Если же объявлена воздушная тревога, то раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.
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