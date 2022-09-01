В Украине обновили сигналы воздушной тревоги

16:56 22 августа Киев, Украина

В некоторых территориальных общинах Украины обновили звуки оповещения о воздушной тревоге, сообщает Центр противодействия дезинформации.

«Из-за обострения ядерного шантажа рф некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности», – пояснили в Центре .

Как узнать новые сигналы тревоги:

Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.

Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.

Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

Если же объявлена воздушная тревога, то раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.