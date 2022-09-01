В Украине обновили школьную программу: что изменилось

13:49 17 августа Киев, Украина





Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.



В программы предметов "История Украины", "Всемирная история" для 6-11 классов, а также курса "История: Украина и мир" (10 класс) внесли изменения с учетом новых историографических наработок. В связи с вызовами, возникшими в результате полномасштабной войны с россией, содержание учебных программ общего среднего образования было пересмотрено и обновлено.Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.В программы предметов "История Украины", "Всемирная история" для 6-11 классов, а также курса "История: Украина и мир" (10 класс) внесли изменения с учетом новых историографических наработок.

"Например, в обновленных программах предлагается взгляд на СССР как на государство имперского типа. Также программы ориентируют на изучение не только инструментов насилия, которое в ХХ веке испытывали украинцы, но и сопротивление ему. Часть изменений в учебных программах направлена на расширение пространственных контекстов украинской истории, создание дополнительных возможностей для аналогий и сравнений", – рассказали в МОН

Кроме того, программа изменена в части новейшей истории, прежде всего событий, связанных с вооруженной агрессией россии против Украины: предусмотрен отдельный блок о войне, которая началась в 2014 году.



В обновленной программе ввели такие термины, как "присвоение суверенитета", "русский мир", "рашизм", а также уточнили контекст применения понятия "коллаборационизм".



В содержании учебной программы по предмету "Защита Украины" усилена военно-патриотическая составляющая. Программу также дополнили информацией о войне с россией, героях этой войны и опыте ведения боевых действий. Просмотрели и дополнили темы разделов по огневой подготовке, к медицинской помощи и гражданской защите.



Что касается языка и литературы, то прежде всего МОН изъяло из списка рекомендованных программы "Литература (русский и зарубежный)", "Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке" для 5-9 классов, программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений обучение на украинском языке / с обучением на русском языке для 10-11 классов, "Русский язык и литература (интегрированный курс) для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке" для 10-11 классов.



Из программ предметов по литературе изъяли русских и белорусских авторов. Так, в рамках предмета "Зарубежная литература" вместо русских писателей школьники будут изучать творчество таких писателей как Жан де Лафонтен, А. Генри, Анна Гавальда, Ульф Старк, Джон Бойн, Эрик-Эмануэль Шмитт, Йозеф Рот, Александр Гранах и т.д.



Вместо произведений русских поэтов в программу внесены произведения мировой лирики.



В то же время в курсе "Зарубежная литература" будут изучать произведения писателей, которые писали на русском языке, но чья жизнь и творчество были тесно связаны с Украиной - Николая Гоголя, Владимира Короленко, а также произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце" (по выбору учеников и учителей).



В списке произведений для дополнительного чтения оставлено для выбора учителем произведения Ильфа и Петрова (12 стульев) и Анатолия Кузнецова (Бабий Яр). Оставили изучение произведений крымскотатарского писателя Т. Халилова.



А в программе "Основы здоровья" расширили раздел "Безопасность и здоровье человека" - туда добавили вопросы, связанные с рисками военного времени, в частности сигналы оповещения населения, действия во время воздушной тревоги, обстрела и т.д.



Также, как рассказали в МОН, программу по основам правоведения, гражданского образования расширили изучением вопросов, связанных с правами человека, российско-украинской войной и информацией о международном гуманитарном праве.



В программе географии был пересмотрен объем учебного времени для изучения стран в свете современной войны с рф. Кроме того, к содержанию темы "Страны Азии" добавлена информация о Корее.