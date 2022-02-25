В Украине обновили программу получения жилья госслужащими

09:35 23 Февраль Киев, Украина

Министерство внутренних дел совместно с Министерством экономики разработали, обновили и представили программу, предусматривающую возможность обеспечить жилой недвижимостью несколько государственных структур, а именно сотрудников Национальной полиции, Государственного бюро расследований (ГБР) и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



В обновленной программе речь идет о предоставлении льгот на условиях финансового лизинга жилья всем вышеперечисленным представителям ведомств. При этом государство будет возмещать долю платежей. Размер компенсации зависит от стажа службы.

«Сегодня мы запустили доступный лизинг недвижимости для правоохранителей. Правоохранители смогут самостоятельно выбрать квартиру и получить ее в лизинг сроком до 20 лет с компенсацией процентной ставки государством. Мы уже получили первые заявки из Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Черниговской, Черкасской и Ровенской областей», – объяснил первый зам Министра экономики Украины.

Уже в текущем году программа предусматривает предоставление около 2 тысяч квартир на условиях финансового лизинга по всей территории Украины. Размер суммы, использованной на покупку жилья, определен Минэкономики в размере 3 миллиардов гривен.

Следует отметить, что данная программа, разработанная согласно Порядку обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований жильем, принята в 2018 году и будет реализована на условиях финансового лизинга.