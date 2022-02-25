В Украине обновили программу получения жилья госслужащими

Министерство внутренних дел совместно с Министерством экономики разработали, обновили и представили программу, предусматривающую возможность обеспечить жилой недвижимостью несколько государственных структур, а именно сотрудников Национальной полиции, Государственного бюро расследований (ГБР) и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В обновленной программе речь идет о предоставлении льгот на условиях финансового лизинга жилья всем вышеперечисленным представителям ведомств. При этом государство будет возмещать долю платежей. Размер компенсации зависит от стажа службы.
Уже в текущем году программа предусматривает предоставление около 2 тысяч квартир на условиях финансового лизинга по всей территории Украины. Размер суммы, использованной на покупку жилья, определен Минэкономики в размере 3 миллиардов гривен.
Следует отметить, что данная программа, разработанная согласно Порядку обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований жильем, принята в 2018 году и будет реализована на условиях финансового лизинга.
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