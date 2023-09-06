В Украине новый глава миссии ООН по правам человека

Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) возглавила канадская правозащитница Даниэль Белль, ранее работавшая руководительницей Управления по правам человека в Миссии ООН по содействию Ирака (МООНСИ).
Как сообщили в ММПЧУ, уже более 20 лет Белль работает с ООН по правам человека преимущественно в зонах конфликта и постконфликтных контекстах.
В должности главы ММПЧУ Белль возглавляет команду из более чем 70 национальных и международных сотрудников. Миссия и дальше будет выполнять свой мандат по мониторингу и подготовке докладов о ситуации с правами человека в Украине, в частности через обнародование беспристрастных публичных докладов, основанных на фактах и имеющих целью:
Как сообщили в ММПЧУ, уже более 20 лет Белль работает с ООН по правам человека преимущественно в зонах конфликта и постконфликтных контекстах.
В должности главы ММПЧУ Белль возглавляет команду из более чем 70 национальных и международных сотрудников. Миссия и дальше будет выполнять свой мандат по мониторингу и подготовке докладов о ситуации с правами человека в Украине, в частности через обнародование беспристрастных публичных докладов, основанных на фактах и имеющих целью:
- предоставлять информацию форумам высокого уровня по урегулированию конфликта,
- обеспечивать механизмы подотчетности,
- определять средства правовой защиты для жертв,
- служить инструментом раннего предупреждения
- содействовать реагированию национальных и международных заинтересованных сторон.
До ММПЧ Даниэль Белль работала руководительницей Управления по правам человека в Миссии ООН по содействию Ираку (МООНСИ) и представительницей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Ираке. Эта должность она занимала с 2018 года после того, как с 2015 по 2018 год на том же уровне возглавляла компонент ООН по правам человека в Афганистане.
С 2001 года Белль возглавляла также правозащитные подразделения в миротворческих миссиях ООН в Южном Судане, Афганистане, ЦАР, Судане (Дарфур) и Восточном Тиморе.
В рамках мандата МООНС Белль отвечала за продвижение подотчетности и защиту прав человека, а также за судебную и правовую реформы в Ираке, где она руководила группой из 55 правозащитников.
С 2001 года Белль возглавляла также правозащитные подразделения в миротворческих миссиях ООН в Южном Судане, Афганистане, ЦАР, Судане (Дарфур) и Восточном Тиморе.
В рамках мандата МООНС Белль отвечала за продвижение подотчетности и защиту прав человека, а также за судебную и правовую реформы в Ираке, где она руководила группой из 55 правозащитников.
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