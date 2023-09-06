В Украине новый глава миссии ООН по правам человека

09:59 10 августа Киев, Украина





Как сообщили в ММПЧУ, уже более 20 лет Белль работает с ООН по правам человека преимущественно в зонах конфликта и постконфликтных контекстах.



В должности главы ММПЧУ Белль возглавляет команду из более чем 70 национальных и международных сотрудников. Миссия и дальше будет выполнять свой мандат по мониторингу и подготовке докладов о ситуации с правами человека в Украине, в частности через обнародование беспристрастных публичных докладов, основанных на фактах и имеющих целью: Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) возглавила канадская правозащитница Даниэль Белль, ранее работавшая руководительницей Управления по правам человека в Миссии ООН по содействию Ирака (МООНСИ).Как сообщили в ММПЧУ, уже более 20 лет Белль работает с ООН по правам человека преимущественно в зонах конфликта и постконфликтных контекстах.В должности главы ММПЧУ Белль возглавляет команду из более чем 70 национальных и международных сотрудников. Миссия и дальше будет выполнять свой мандат по мониторингу и подготовке докладов о ситуации с правами человека в Украине, в частности через обнародование беспристрастных публичных докладов, основанных на фактах и имеющих целью:

предоставлять информацию форумам высокого уровня по урегулированию конфликта,

обеспечивать механизмы подотчетности,

определять средства правовой защиты для жертв,

служить инструментом раннего предупреждения

содействовать реагированию национальных и международных заинтересованных сторон.

"Усилия ММПЧУ способствуют адвокации с соответствующими заинтересованными сторонами для защиты гражданского населения, гуманного обращения с военнопленными и реализации прав на установление истины и правосудия. Миссия входит в состав Команды ООН в Украине, тесно сотрудничает с ООН и органами государственной власти в вопросах продвижения и защиты прав человека", - отметили в Миссии.

До ММПЧ Даниэль Белль работала руководительницей Управления по правам человека в Миссии ООН по содействию Ираку (МООНСИ) и представительницей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Ираке. Эта должность она занимала с 2018 года после того, как с 2015 по 2018 год на том же уровне возглавляла компонент ООН по правам человека в Афганистане.



С 2001 года Белль возглавляла также правозащитные подразделения в миротворческих миссиях ООН в Южном Судане, Афганистане, ЦАР, Судане (Дарфур) и Восточном Тиморе.



В рамках мандата МООНС Белль отвечала за продвижение подотчетности и защиту прав человека, а также за судебную и правовую реформы в Ираке, где она руководила группой из 55 правозащитников.