В Украине незначительное потепление и облачность

07:37 10 декабря Киев, Украина

В Одессе тепло и мокрый снег с дождем, а в Киеве ветренно, ночью до 6 градусов мороза и гололедица на дорогах.



Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.



Синоптики обещают облачную погоду. Ночью в западных и Одесской областях, днем на Правобережье мокрый снег и дождь, а на дорогах будет гололедица. На остальной территории осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, но ночью на западе и юге страны, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.



Днем в Украине обещают от 1 до 6 градусов тепла. На востоке и северо-востоке днем около нуля. В западных и южных областях температура воздуха останется 1-6 выше нуля. В Одесской области будет теплее — + 7-12.



В Киеве облачно. Ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью 4-6 градусов мороза. Днем температура воздуха будет около нуля.