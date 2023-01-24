В Украине незначительно увеличилось производство электроэнергии

12:08 24 января Киев, Украина

Благодаря восстановлению линии 330 кВ, увеличилась надежность выдачи мощности одной из электростанций на юго-востоке Украины.



Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.



Дефицит мощности остается существенным. Потребление электроэнергии остается на уровне понедельника.



Всем облэнерго установлены лимиты потребления, действующие в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.



В Укрэнерго напоминают, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.