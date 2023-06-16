В Украине не зарегистрировано случаев холеры - Минздрав

По состоянию на утро 14 июня в Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции – отрицательные.
По данным Минздрава, сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Исследования проводятся ежедневно.
По данным Минздрава, сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Исследования проводятся ежедневно.
Сейчас в поверхностных водоемах зафиксировано превышение микробиологических показателей, поэтому купаться или использовать воду для обработки пищевых продуктов нельзя. Кроме того, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов, отметили в Минздраве.
В ведомстве также добавили , что в пострадавших областях сформировали запас таблеток для дезинфекции питьевой воды. Их должно хватить не менее чем на несколько месяцев. В наличии также диагностические средства тесты (ПЦР и быстрые) для диагностики холеры.
Примечательно, что накануне во время круглого стола "Земля изуродована войной: как восстанавливать почвы после боевых действий и катастрофы на Каховской ГЭС?" начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов департамента госэконадзора Госэкоинспекции Олег Павленко рассказал, что на затопленных территориях в результате подрыва плотины Каховской ГЭС зафиксированы случаи холеры и кишечной палочки.
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