В Украине не зарегистрировано случаев холеры - Минздрав

11:41 14 июня Киев, Украина

По состоянию на утро 14 июня в Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру, сообщили в Министерстве здравоохранения.





По данным Результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции – отрицательные.По данным Минздрава , сформировано 38 точек мониторинга воды поверхностных водоемов (речной и морской) вдоль русла и морского побережья в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Исследования проводятся ежедневно.

"Однако медицинская система готовится к любым сценариям. Сейчас уже определены три больницы: на Херсонщине, Николаевщине и Днепропетровщине, которые станут хабами в случае потенциальных вспышек инфекционных болезней. В медучреждениях развернуты дополнительные инфекционные койки и обеспечено наличие всех необходимых лекарств", - говорится в сообщении.

Сейчас в поверхностных водоемах зафиксировано превышение микробиологических показателей, поэтому купаться или использовать воду для обработки пищевых продуктов нельзя. Кроме того, категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов, отметили в Минздраве.



В ведомстве также добавили , что в пострадавших областях сформировали запас таблеток для дезинфекции питьевой воды. Их должно хватить не менее чем на несколько месяцев. В наличии также диагностические средства тесты (ПЦР и быстрые) для диагностики холеры.



Примечательно, что накануне во время круглого стола "Земля изуродована войной: как восстанавливать почвы после боевых действий и катастрофы на Каховской ГЭС?" начальник отдела госэконадзора земельных ресурсов департамента госэконадзора Госэкоинспекции Олег Павленко рассказал, что на затопленных территориях в результате подрыва плотины Каховской ГЭС зафиксированы случаи холеры и кишечной палочки.