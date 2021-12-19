В Украине не хватает квалифицированных технарей

15:59 16 Апрель Киев, Украина

Украинские производственные компании нуждаются в современных высококвалифицированных специалистах технических и рабочих профессий, но современное образование не в состоянии подготовить такие кадры.

Об этом рассказала эксперт Центра экономической стратегии Анна Сахно.

"Из-за устаревшего оборудования в колледжах и техникумах, а также устаревшей программы обучения, студентам потом сложно трудоустроиться. А компаниям приходится тратить ресурсы на переобучение таких студентов", - сказала она.

Представители бизнеса жалуются на разрыв между теоретическим образованием, которое студенты получают в университетах, и практикой, и отмечают, что даже ведущие украинские вузы не успевают за темпами развития бизнес-среды.



Для подготовки квалифицированных кадров производственные компании организуют практику и стажировку для украинских студентов, предоставляют стипендии и гранты, а лучших – в конечном итоге трудоустраивают. Именно в сотрудничестве бизнеса и вузов эксперты видят развитие системы образования в Украине. Вариантом дальнейшего развития такого сотрудничества может стать открытие частных учебных заведений при поддержке компаний. В Европе такие уже существуют (например, частная бизнес-школа ESMT в Берлине).

"Считаю, что крупные бизнесы будут создавать собственные академии в сферах с экономическим потенциалом. Например, электроинженерия, высокотехнологичное сельское хозяйство, IT, металлургия. Удачный пример – частный университет "Метинвест Политехника", - отметила Сахно.

Группа "Метинвест" основала свой университет в июне 2020 года в Мариуполе. Это первый негосударственный горно-металлургический университет с правом выдачи дипломов государственного образца. Университет будет готовить специалистов по материаловедению, металлургии, компьютерным наукам, автоматизации производственных процессов, экологии, химическим технологиям и инженерии, охране труда и горному делу и тому подобное.



При этом, ректор "Метинвест Политехника" Александр Поважный отметил, что вуз планирует выпускать адаптированных специалистов со знаниями не только технологических процессов.



"Генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков говорит, что мы должны не столько металлургов готовить, как компьютерщиков с хорошими знаниями металлургической технологии, технологии горного дела и тому подобное. Ведь технологии неустанно идут вперед, и задача "Метинвест Политехника" - не гнаться за прогрессом, а опережать его", - резюмировал Поважный.