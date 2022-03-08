В Украине начали тестировать национальный роуминг

Vodafone, Киевстар, lifecell запускают тестирование национального роуминга в Украине. Если сеть оператора недоступна, теперь можно переключиться на сеть других.
Как это сделать (все пункты обязательны):
🔻 Отключить автовыбор сети
на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
🔻 Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
🔻 Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
🔻 Проверить возможность исходящего звонка, SMS
Важно: ежедневно пытайтесь снова подключиться к сети оператора. Вручную или включение автовыбора сети.
Сначала услугу подключат в следующих областях: Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области.
Далее – в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.
Как это сделать (все пункты обязательны):
🔻 Отключить автовыбор сети
на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
🔻 Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
🔻 Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
🔻 Проверить возможность исходящего звонка, SMS
Важно: ежедневно пытайтесь снова подключиться к сети оператора. Вручную или включение автовыбора сети.
Сначала услугу подключат в следующих областях: Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области.
Далее – в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии