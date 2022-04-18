В Украине начали тестировать чиновников и претендентов на украинское гражданство на знание госязыка

10:13 19 июля Киев, Украина

Сегодня стартовали первые в Украине экзаменационные сессии на знание украинского языка. Экзамен считается обязательным условием для всех украинских чиновников, а также лиц, собирающихся получить украинское гражданство.



Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три экзаменационные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30.



Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком аппарат Комиссии и сама Комиссия имеют 15 календарных дней.



На сегодня экзаменационные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.



С 16 июля 2021 для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить его можно по результатам специального экзамена. Ответственным за процесс экзаменов является Национальная комиссия по стандартам государственного языка, что определено Законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".