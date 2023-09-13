В Украине начали разрабатывать нормативное поле для искусственного интеллекта

15:26 03 августа Киев, Украина

Украина начала работу над правовым регулированием искусственного интеллекта . Уже провели стратегическую сессию по этому вопросу, привлекая экспертов, чиновников, народных депутатов и юристов. В ходе сессии обсудили пути, по которым может идти Украина в сфере правового регулирования искусственного интеллекта.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Это важно для развития страны. Мы должны не отставать от всего мира, а возглавить тренд искусственного интеллекта. Понимать происходящее быстро реагировать и иметь собственную стратегию. Невозможно говорить о цифровом государстве, если мы не формируем прогрессивную политику в направлении искусственного интеллекта и адженду для мира", - написал Федоров.

Что известно о применении ИИ в Украине?

Руководитель Минцифры пояснил, что в Украине Руководитель Минцифры пояснил, что в Украине искусственный интеллект активно используются в разных направлениях. В частности, на основе искусственного интеллекта Минцифры разрабатывает виртуального помощника в мобильном приложении "Дия". Специалисты работают, чтобы виртуальный помощник в "Дии" быстро отвечал на любые вопросы. Кроме того, искусственный интеллект поможет Госстату обрабатывать и анализировать данные.

"Отдельный трек — использование искусственного интеллекта в сфере военных технологий. Он помогает фиксировать перемещение техники и личного состава оккупантов, сбивать вражеские ракеты, эффективнее наводить на цели БПЛА и т.д.", — отметил Михаил Федоров.

Министр добавил, что в Украине создают условия, чтобы топовые международные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, приходили на украинский рынок.