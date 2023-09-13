В Украине начали разрабатывать нормативное поле для искусственного интеллекта

Украина начала работу над правовым регулированием искусственного интеллекта. Уже провели стратегическую сессию по этому вопросу, привлекая экспертов, чиновников, народных депутатов и юристов. В ходе сессии обсудили пути, по которым может идти Украина в сфере правового регулирования искусственного интеллекта.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Что известно о применении ИИ в Украине?
Руководитель Минцифры пояснил, что в Украине искусственный интеллект активно используются в разных направлениях. В частности, на основе искусственного интеллекта Минцифры разрабатывает виртуального помощника в мобильном приложении "Дия". Специалисты работают, чтобы виртуальный помощник в "Дии" быстро отвечал на любые вопросы. Кроме того, искусственный интеллект поможет Госстату обрабатывать и анализировать данные.
Руководитель Минцифры пояснил, что в Украине искусственный интеллект активно используются в разных направлениях. В частности, на основе искусственного интеллекта Минцифры разрабатывает виртуального помощника в мобильном приложении "Дия". Специалисты работают, чтобы виртуальный помощник в "Дии" быстро отвечал на любые вопросы. Кроме того, искусственный интеллект поможет Госстату обрабатывать и анализировать данные.
Министр добавил, что в Украине создают условия, чтобы топовые международные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, приходили на украинский рынок.
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