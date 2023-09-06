В Украине начали привлекать к ответственности владельцев электросамокатов за нарушение ПДД

14:48 30 августа Киев, Украина

В Украине начали судить водителей электросамокатов за нарушение ПДД . За последние годы привлечены к уголовной ответственности 4 водителя электросамоката, в основном, за травмирование пешеходов.

Об этом сообщает Опендатабот в среду, 30 августа.

Весной 2023 года водителей электросамокатов приравняли к водителям. Им запрещено ездить по пешеходным дорожкам и тротуарам.



По данным Опендатабота, с 2018 года количество дел против самокатчиков достигло 80.

"За последние четыре года минимум четыре водителя электросамокатов были привлечены к уголовной ответственности за нарушение действующих на транспорте правил. Во всех случаях виновников аварий наказали штрафами или лишением свободы до двух лет с условным сроком", - говорится в сообщении.

Чаще самокатчиков наказывают за травмирование пешеходов. В апреле 2022 года виннитчанин на арендованном самокате сбил женщину, которая переходила велосипедную дорожку и тротуар. За телесные повреждения средней тяжести виновник был приговорен один год условно, возмещение лечения потерпевшей (около 108 тысяч гривен) и штраф за моральный ущерб (50 тысяч гривен).



Однако в основном самокатчиков привлекают к административной ответственности. За нарушение ПДД и повреждение транспортных средств или другого имущества они выплачивают штраф в размере 850 гривен.



Не редкость, когда ДТП вызывают несовершеннолетние самокатчики. В апреле 2023 года суд признал виновной несовершеннолетнюю киевлянку, которая на арендованном самокате вместе со своей подругой совершила наезд на стоявший на пешеходном переходе автомобиль BMW. Из-за того, что кодексом об админправонарушениях не разрешается штрафовать подростков, судья ограничилась предупреждением.