В Украине начали практиковать переход на четырехдневную рабочую неделю

11:56 02 Февраль Киев, Украина

Украинская ИТ-компания mcpk., разрабатывающая программное обеспечение, переходит на 4-дневную рабочую неделю.

Об этом сообщает специализированный портал dou.ua.



В настоящее время уже организована работа 13 специалистов по такому графику и происходит перевод текущих проектов в новый режим. Как заверили в компании, рабочие процессы 4-дневную неделю не слишком изменили, однако есть условие, что все разработчики из одной команды не могут брать дополнительный выходной в один день – теперь они чередуются.



Как пояснили в ИТ-компании, на нынешнем «перегретом» рынке недостаточно предоставить работникам конкурентную компенсацию, офис в центре, возможность работать удаленно и стандартный набор «плюшек». Поэтому введение сокращенной рабочей недели должно способствовать привлечению большего количества специалистов.



В mcpk. рассчитывают, что переход на 4-дневную рабочую неделю поможет специалистам не выгорать на работе. При этом заметили, что откат от нового режима работы возможен только в одном случае – если в какой-то момент окажется, что разработчикам это не нужно и не интересно. Однако пока наблюдается совершенно противоположная картина – большинству сотрудников нововведения пришлось по душе.



Известно, что в Украине 71,3% работодателей готовы рассмотреть переход на четырехдневную рабочую неделю как эксперимент. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта Jooble.