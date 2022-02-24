В Украине начали действовать новые воинские звания

20:03 01 Октябрь Киев, Украина

Званий прапорщик, мичман и ст. мичман больше не существует, с сегодняшнего дня начал действовать новый перечень воинских званий.

Так, введено звание рекрут, солдат, старший солдат — в рядовом составе, младший сержант и сержант, главный сержант, штаб-сержант — в сержантском составе, вместо прапорщиков теперь — мастер, старший мастер главный мастер-сержант.
 
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал главный старшина Вооруженных Сил Украины — начальник Управления по работе с сержантами ВСУ Александр Косинский.
"Появились новые воинские звания, которые впервые будут применяться в Вооруженных Силах и других воинских формированиях Украины. Сержантский и старшинский состав поделен на три категории — младший, старший и высший. Это историческое событие. Приветствую всех причастных! Вместе с этим приказ МОУ о перечне должностей рядового, сержантского и старшинского состава под новые воинские звания уже зарегистрирован в Минюсте, он вступит в силу с 01.01.2021 года, после чего начнется процесс переаттестации военнослужащих указанных категорий", — пишет военный.
Уход от линейки воинских званий, зарожденных при Советском Союзе — один из шагов реформирования ВСУ на систему войск НАТО.