В Украине начали действовать новые воинские звания

Званий прапорщик, мичман и ст. мичман больше не существует, с сегодняшнего дня начал действовать новый перечень воинских званий.
Так, введено звание рекрут, солдат, старший солдат — в рядовом составе, младший сержант и сержант, главный сержант, штаб-сержант — в сержантском составе, вместо прапорщиков теперь — мастер, старший мастер главный мастер-сержант.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал главный старшина Вооруженных Сил Украины — начальник Управления по работе с сержантами ВСУ Александр Косинский.
Уход от линейки воинских званий, зарожденных при Советском Союзе — один из шагов реформирования ВСУ на систему войск НАТО.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии