В Украине начали действовать новые воинские звания

Званий прапорщик, мичман и ст. мичман больше не существует, с сегодняшнего дня начал действовать новый перечень воинских званий.

"Появились новые воинские звания, которые впервые будут применяться в Вооруженных Силах и других воинских формированиях Украины. Сержантский и старшинский состав поделен на три категории — младший, старший и высший. Это историческое событие. Приветствую всех причастных! Вместе с этим приказ МОУ о перечне должностей рядового, сержантского и старшинского состава под новые воинские звания уже зарегистрирован в Минюсте, он вступит в силу с 01.01.2021 года, после чего начнется процесс переаттестации военнослужащих указанных категорий", — пишет военный.