В Украине начали чаще нарушать «языковой закон»

16:10 06 октября Киев, Украина

В течение июля-сентября украинцы чаще жаловались на нарушение языкового закона (получение услуг на украинском языке), чем за предыдущие полгода, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.



За три месяца языковому омбудсмену поступило 1155 обращений о нарушении, против 962 за предыдущие полгода.



По статистике нарушений лидирует Киев (27,1%), Харьковская (23,7%) и Одесская (5,5%) области. Из Днепропетровской области поступило 4,8% обращений, из Киевской – 6,2%, Закарпатской, Запорожской и Ивано-Франковской – по 2,2%. Обращений по нарушениям в других областях меньше, чем по 2%.



Жаловались, в частности, на интернет-обслуживание, наружную рекламу и непосредственное обслуживание офлайн.



Напомним, в июле 2019 года в Украине вступил в силу новый закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» . Так что статус украинского языка закреплен не только в Конституции Украины, но и в законе: украинский язык является единственным государственным языком. Ею должны общаться госслужащие, а также в медицинских и образовательных учреждениях, в судах.



16 января 2021 вступила в силу статья 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно ей, в ресторанах, кафе, аптеках, заправках и других предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности клиентов должны обслуживать украинский язык и им предоставлять информацию о своих товарах и услугах.



В июле 2021-го украинский язык стал обязательным для концертов и развлекательных шоу, выставок и экскурсий, театров и музеев. По-украински также обязали демонстрировать все фильмы и сериалы на телевидении. Книжные магазины должны иметь большинство книг на украинском.