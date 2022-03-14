В Украине на время войны отменили доплату за инсулин

Правительство приняло решение на период военного положения предоставлять для людей инсулин бесплатно. Стоимость лекарства будет полностью возмещаться государством.
Об этом сообщили 14 марта в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
Что нужно знать:
🔻 непосредственно в аптеке нужно предоставить электронный или бумажный рецепт.
🔻 Список аптек, где есть инсулин ищите здесь. Список постоянно обновляется.
Перед тем как направляться в ближайшую аптеку, следует позвонить в нее, чтобы узнать часы ее работы и уточнить наличие инсулина.
Что нужно знать:
🔻 непосредственно в аптеке нужно предоставить электронный или бумажный рецепт.
🔻 Список аптек, где есть инсулин ищите здесь. Список постоянно обновляется.
Перед тем как направляться в ближайшую аптеку, следует позвонить в нее, чтобы узнать часы ее работы и уточнить наличие инсулина.
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