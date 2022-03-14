В Украине на время войны отменили доплату за инсулин

17:01 14 марта Киев, Украина

Правительство приняло решение на период военного положения предоставлять для людей инсулин бесплатно. Стоимость лекарства будет полностью возмещаться государством.
 
Об этом сообщили 14 марта в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. 

Что нужно знать:

🔻 непосредственно в аптеке нужно предоставить электронный или бумажный рецепт.

🔻 Список аптек, где есть инсулин ищите здесь. Список постоянно обновляется.

Перед тем как направляться в ближайшую аптеку, следует позвонить в нее, чтобы узнать часы ее работы и уточнить наличие инсулина.