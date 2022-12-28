В Украине на 60% уменьшилось количество изданных русскоязычных книг

13:49 28 декабря Киев, Украина

Госкомтелерадио обнародовало очередной мониторинг медиа и книжного рынка Украины. Среди прочего отмечено, что количество изданных в Украине русскоязычных книг уменьшилось почти на 60%.



По данным института, по состоянию на 15 декабря в Украине издали 7103 наименований книг и брошюр общим тиражом 6 миллионов 172 тысяч экземпляров. Среди них 5802 изданий тиражом 5 миллионов 523 тысяч экземпляров — на украинском языке, а 624 издания тиражом 399 тысяч — на русском.



Если сравнить с 2021 годом, то изданных в этом году русскоязычных книг уменьшилось на 59,3%, а тиражи упали на 68,4%.



Также с самого начала полномасштабного вторжения в Украину больше не завозят книги с территории россии. Однако полностью российские книги не исчезли с полок, поскольку продукция, законно ввезенная в Украину до начала войны, пока не запрещена.



А поскольку последние разрешения на ввоз книг с территории россии были изданы 22 февраля, то в книжных магазинах еще встречаются российские книги, выпущенные в 2022 году.



По данным Книжной палаты, количество изданных в 2022 году книг по сравнению с 2021 годом уменьшилось на 40,6%, а совокупный тираж – на 56%.



Председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко отметил, что даже во время войны есть желающие открыть издательский бизнес. В течение года институт получил около 178 заявлений о внесении предпринимателей в Государственный реестр издателей, производителей и продавцов издательской продукции.