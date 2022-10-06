В Украине можно обменять водительское удостоверение онлайн и заказать доставку «Укрпочтой»

18:29 06 октября Киев, Украина

Обменять водительское удостоверение можно онлайн в кабинете водителя, а доставку заказать «Укрпочтой», сообщили в Главном сервисном центре МВД

"Обмен водительского удостоверения онлайн в кабинете водителя и доставка в отделение Укрпочты или курьером домой. Аналоги этой услуги отсутствуют во всем мире. Сервисные центры МВД создали такой механизм, где документ идет к человеку, а не наоборот", - заявил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Также в электронном кабинете водителя можно выбрать удобный сервисный центр МВД, чтобы получить готовый документ.



Онлайн-запросы на обмен удостоверения будут обрабатываться до десяти дней. Но удостоверение старого образца до 2014 года обменивают только в сервисном центре МВД.



Напомним, на время действия военного положения просроченные водительские удостоверения считаются действительными (они были действительными в течение двух лет и подлежали обмену).