В Украине может появиться обязательное страхование для журналистов

17:17 14 Сентябрь Киев, Украина

В скором времени Министерство культуры и информационной политики разработает ряд решений о безопасности и страховании журналистов.



/>Александр Ткаченко заявляет, что вопрос обязательного страхования журналистов стоит на повестке дня ведомства. Об этом Ткаченко сообщил на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания в должности в понедельник, 14 сентября.



Что это значит

Еще в мае 2017 года стало известно, что Мининформполитики Украины намерено инициировать законодательное урегулирование обязательного страхования журналистов.





По мнению председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, обязательное страхование журналистов в стране должно быть в двух форматах:

страхование журналистов, работающих в зоне АТО;

страхование на территории всей страны.

Такое мнение он высказался, ссылаясь на то, что условия труда фундаментально различаются.

"На повестке дня такой вопрос стоит", - сказал Ткаченко

Министр добавил, что в ближайшие дни у него будет встреча по разработке решений о безопасности журналистов и страхованию.



