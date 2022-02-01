В Украине может появиться обязательное страхование для журналистов

В скором времени Министерство культуры и информационной политики разработает ряд решений о безопасности и страховании журналистов.
/>Александр Ткаченко заявляет, что вопрос обязательного страхования журналистов стоит на повестке дня ведомства. Об этом Ткаченко сообщил на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания в должности в понедельник, 14 сентября.
Что это значит
Еще в мае 2017 года стало известно, что Мининформполитики Украины намерено инициировать законодательное урегулирование обязательного страхования журналистов.
/>Александр Ткаченко заявляет, что вопрос обязательного страхования журналистов стоит на повестке дня ведомства. Об этом Ткаченко сообщил на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания в должности в понедельник, 14 сентября.
Что это значит
Еще в мае 2017 года стало известно, что Мининформполитики Украины намерено инициировать законодательное урегулирование обязательного страхования журналистов.
По мнению председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, обязательное страхование журналистов в стране должно быть в двух форматах:
- страхование журналистов, работающих в зоне АТО;
- страхование на территории всей страны.
Такое мнение он высказался, ссылаясь на то, что условия труда фундаментально различаются.
Министр добавил, что в ближайшие дни у него будет встреча по разработке решений о безопасности журналистов и страхованию.
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