16:00 13 августа Киев, Украина

Медики и эксперты в один голос предупреждают, что на Украину надвигается новая волна пандемии, в зависимости от развития ситуации в Украине может быть три варианта начала учебного года.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Мы рассчитываем, что первые два месяца осени не принесут вспышки. Разве что штамм Дельта, который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию", - сообщил чиновник.

благоприятный сценарий - "зеленая" По его словам, наиболее- "зеленая" карантинная зона на карте Украины. В этих условиях учебные заведения будут работать в обычном режиме. Лишь в отдельных регионах по решениям педсоветов некоторые школы могут перевести на дистанционную форму обучения, если у них будут вспышки заболеваний.



Второй вариант: при высоком уровне заболеваемости коронавирусом МОН будет настаивать, чтобы 1-4 классы, то есть начальная школа и специальные заведения (инклюзивно-ресурсные центры) работали в обычном режиме.



При этом изменения предусматривают, что должно быть 80% вакцинированных в научно-педагогических коллективах.



Согласно третьему варианту, при среднем уровне заболеваемости будет "желтая" и "оранжевая" зоны карантина. Местные власти могут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму.



При этом показатель у 80% вакцинированных учителей будет позволять учебному заведению, даже во время пребывания в "желтой" или "оранжевой" зонах, работать полностью в обычном режиме.



Как сообщалось ранее, все школы Украины с 1 сентября заработают в обычном формате, без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.