В Украине могут закрыть большинство юридических вузов

На заседании Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрели вопрос реформирования высшего юридического образования в Украине.
Возглавил заседание исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, в онлайн-режиме присутствовали представители вузов, предоставляющих юридическое образование.
Представитель КНУ им. Тараса Шевченко Наталья Кузнецова указала на дефицит юристов высокой квалификации в органах исполнительной власти и местного самоуправления. По ее мнению, низкое качество образования в юридической науке связана с большим количеством вузов, которые готовят правоведов. Известно, что 334 учреждения высшего образования в Украине готовят специалистов в области "Право", 27 — "Международное право" и 37 — "Правоохранительная деятельность".
Исходя из этого, студенты не уделяют внимания качеству обучения. Именно поэтому нужно уменьшить число юридических учебных заведений. По мнению Кузнецовой, это должно происходить путем поднятия уровня образования и имиджа, а также созданием конкурентоспособных условий среди вузов.
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