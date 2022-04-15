В Украине массово переименуют улицы с российскими "корнями"

В связи с полномасштабным вторжением рФ в Украину, во многих городах решили отказаться от русских и советских названий.
Так, в Киеве городской совет переименовал сквер дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя, станцию Киев-Жовтневый – на Грушки, станцию Киев-Московский – на станцию Киев-Демеевский, станцию Киев-Петровка – на Почайна.
В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц, в том числе улицы Достоевского, Лермонтова, Чехова, Некрасова, Толстого.
В Ужгороде планируют переименовать 58 улиц, названных именами разных российских деятелей.
В Луцке собираются дерусифицировать 101 улицу.
В Днепре 20 апреля горсовет переименует более 20 улиц, названия которых связаны с россией.
В Тернополе хотят изменить названия улиц Чехова, Пушкина, Достоевского, Ломоносова, Чаадаева.
Своими преступными действия страна-агрессор сама стерла себя с карты цивилизованного мира.
Так, в Киеве городской совет переименовал сквер дружбы между Киевом и Москвой в сквер Героев Мариуполя, станцию Киев-Жовтневый – на Грушки, станцию Киев-Московский – на станцию Киев-Демеевский, станцию Киев-Петровка – на Почайна.
В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц, в том числе улицы Достоевского, Лермонтова, Чехова, Некрасова, Толстого.
В Ужгороде планируют переименовать 58 улиц, названных именами разных российских деятелей.
В Луцке собираются дерусифицировать 101 улицу.
В Днепре 20 апреля горсовет переименует более 20 улиц, названия которых связаны с россией.
В Тернополе хотят изменить названия улиц Чехова, Пушкина, Достоевского, Ломоносова, Чаадаева.
Своими преступными действия страна-агрессор сама стерла себя с карты цивилизованного мира.
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