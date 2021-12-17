В Украине массово осваивают ІТ профессии

Спрос на профессии в сфере ІТ вырос в два раза за последние 2 года. Итоги по вступлению в новый учебный 2021 год на ІТ-специальности составили более 200 тысяч заявителей.

По данным исследований от GlobalLogic, самые популярные в сфере ІТ оказались направления "компьютерные науки" и "инженерия программного обеспечения".

Среди высших учебных заведений выпускники для поступления отдавали предпочтение таким вузам: Киевскому политехническому институту, Национальному университету "Львовская политехника", Национальному авиационному университету, КНУ им. Шевченко, а также Харьковскому национальному университету радиоэлектроники.

Специалисты, окончив обучение, смогут иметь хорошую теоретическую базу, но многие работодатели утверждают, что практика необходима, поскольку у начинающих специалистов нет опыта в работе с реальными проектами. Поэтому многие вузы внедряют в обучение еще и практику с реализацией проектов через образовательные инициативы и курсы.

Евгений Сакало, доцент и кандидат технических наук, отмечает, что многие специалисты хотят улучшать свои знания и внедрять их в реальные проекты на практике. Вот почему такой спрос идет на новые направления.