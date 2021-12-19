В Украине к лету разделят первичную и специализированную медицинскую помощь

12:59 17 Декабрь Киев, Украина

Министерство здравоохранения готовит проект постановления, который разделит первичную и специализированную медицинскую помощь на базе различных учреждений здравоохранения.





«С 1 июля 2022 года будет разделено оказание медицинской помощи на первичном уровне, которая не может быть совмещена с учреждениями здравоохранения, предоставляющими стационарную медицинскую помощь», – отметил чиновник.



Как пояснил министр, такое решение ставит целью улучшить качество медицинской помощи на первичном звене. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко Как пояснил министр, такое решение ставит целью улучшить качество медицинской помощи на первичном звене.

«В соответствии с указом президента, который был издан, и во исполнение решения СНБО, мы вводим индикаторы качества первичного звена ( медпомощи – ред. ). То, что показал анализ в 2021 году, объединение первичной и вторичной медицинской помощи не улучшает качество, а приводит только к консолидации и перетоку средств, выделяемых по капитационной ставке для семейных врачей, для покрытия расходов, которые были в стационарной медицинской помощи» , – заметил Ляшко.

По его словам, в то же время Минздрав анализирует всю сеть, которая сегодня находится в госпитальных округах той или иной области, и не допустит снижения и предотвращения предоставления медицинской помощи в каждой непосредственной общине.



При этом министр отметил, что во время своего образования общины могут уплатить средства на содержание больниц, которые находятся в этих общинах.



«В частности, эти расходы должны быть предусмотрены на расход и покрытие энергоносителей, коммунальных услуг и на развитие материально-технической базы», – пояснил чиновник.



При этом в случае, когда речь идет о разделе юридических лиц, они могут находиться в одном здании, а средства, которые выделялись на энергоносители и коммунальные услуги, не будут изменены, добавил Ляшко.