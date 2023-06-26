В Украине из-за полномасштабной агрессии рф пострадал 1521 ребенок

По состоянию на утро 26 июня 2023 года из-за полномасштабной агрессии рф пострадал 1521 ребенок: 490 детей погибли и более 1031 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины (ОГПУ).
В ОГПУ подчеркнули, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 466, Харьковской - 284, Киевской - 129, Херсонской - 113, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 83, Черниговской - 71, Луганской - 67.
🔹25 июня в результате артиллерийского обстрела врагом г. Красногоровка Донецкой области ранена 14-летняя девушка.
В ОГПУ подчеркнули, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 466, Харьковской - 284, Киевской - 129, Херсонской - 113, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 83, Черниговской - 71, Луганской - 67.
🔹25 июня в результате артиллерийского обстрела врагом г. Красногоровка Донецкой области ранена 14-летняя девушка.
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