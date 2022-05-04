В Украине изменятся нормы строительства дорог

06:52 03 августа Киев, Украина

Укравтодоре разработали проект , который предусматривает внесение изменений в государственные строительные нормы (ГСН).

Документ уже направлен на утверждение в профильные министерства, сообщает пресс-служба Укравтодора.



В нем прописаны новые требования по минимальной толщине слоев дорожного покрытия, полос движения для аварийной остановки, пешеходных переходов, дорожных ограждений и т.д.



За основу изменений ГСН взята концепция Vision Zero, целью которой является снижение до нуля смертности на дорогах благодаря продуманной системе безопасности.



Согласно документу, запрещаются левые отнесенные повороты на дорогах высших категорий, кроме перекрестков с незначительной интенсивностью движения (до 20 тыс. авто в сутки).



Также предусмотрено устройство пешеходных переходов на разных уровнях на дорогах I категории.



Кроме того, вводится обязательное освещение автодорог международного значения I категории с интенсивностью движения более 30 тыс. авто в сутки.



Также вносятся изменения в проектирование транспортных развязок: разработана таблица, которая разделяет развязки на классы в соответствии с категориями дорог на перекрестках и переключениях, а также интенсивности движения на них.



В документе также прописаны варианты устройства переходно-скоростных полос в зависимости от различных условий пересечения потоков.