В Украине изменят школьную программу

15:47 07 июня Киев, Украина





Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона. Министерство образования и науки внесет изменения в учебные программы по нескольким предметам: защита Отечества, зарубежная литература, история Украины и всемирная история.Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.

“Что касается изменений в учебных программах украинских школ. Согласно приказу МОН сейчас работают группы высокопрофессиональных специалистов, которые создают изменения в учебные программы. До 15 июня эти группы должны подать результаты МОН, и эти изменения мы будем вносить отдельными нормативными документами”, – сказал он.

Также Витренко добавил, что в первую очередь это изменения в учебные программы по предмету "защита Отечества" и они будут касаться усиления практической направленности этого предмета.

“Дети должны знать, уметь, будет усилено национально-патриотическое воспитание и отдельный блок, который будет касаться противоминной деятельности. Чтобы дети осознавали, что нельзя трогать, что несет для них опасность”, – констатировал замминистра.

Также он сказал, что изменения будут внесены и в учебные программы по зарубежной литературе, истории Украины, всемирной истории. Так, например, из зарубежной литературы будет исключен, например, роман Льва Толстого “Война и мир”.

"Такого в Украине изучать не будут, то есть все, что воспевают орковские войска, все исчезнет из программы зарубежной литературы. История Украины и всемирная история – мы горды потому, что уже основываемся на национальных украинских архивных документах. Будут внесены изменения в методологию преподавания истории и мировой истории, рабочие группы тщательно прорабатывают все эти изменения и будут выписаны взаимоотношения между украинской нацией и "русским миром" на основе исторической правды", - подчеркнул Витренко.

По его словам, сейчас идут дискуссии о том, останется ли кто-нибудь из российских писателей в школьной программе, но программа зарубежной литературы точно будет обновлена.