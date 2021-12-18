В Украине изменят "качество крови"

В Украине появится Компетентный орган, который будет контролировать соблюдение требований по качеству донорской крови и ее ферментов. Верховная Рада признала старый закон "О донорстве крови и ее компонентов", недейстивительным и приняла новый законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови."
Этим законом в Украине предлагается создать Компетентный орган на выполнение одного из ключевых требований Директив ЕС. В его компетенцию будет входить работа по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контролю за их деятельностью в части соблюдения требований по качеству донорской крови и ее компонентов.
Эта институция также должна будет обеспечить сбор и обработку материалов, которые имеют отношение к серьезным негативным случаям или реакциям, связанных с операциями с донорской кровью и ее компонентами.
Постановление также предусматривает имплементацию принципа бесплатного добровольного донорства как фундаментальной основы эффективной деятельности национальной системы крови.
Планируется в том числе пересмотреть систему льгот для доноров, которые осуществляют донацию безвозмездно.
А именно предлагается отойти от выплаты донорам денежной компенсации или ее эквивалентов и построить систему крови на основе мотивации доноров к добровольным бесплатным донациям.
Этим законом в Украине предлагается создать Компетентный орган на выполнение одного из ключевых требований Директив ЕС. В его компетенцию будет входить работа по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контролю за их деятельностью в части соблюдения требований по качеству донорской крови и ее компонентов.
Эта институция также должна будет обеспечить сбор и обработку материалов, которые имеют отношение к серьезным негативным случаям или реакциям, связанных с операциями с донорской кровью и ее компонентами.
Постановление также предусматривает имплементацию принципа бесплатного добровольного донорства как фундаментальной основы эффективной деятельности национальной системы крови.
Планируется в том числе пересмотреть систему льгот для доноров, которые осуществляют донацию безвозмездно.
А именно предлагается отойти от выплаты донорам денежной компенсации или ее эквивалентов и построить систему крови на основе мотивации доноров к добровольным бесплатным донациям.
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