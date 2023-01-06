В Украине изменился алгоритм получения водительских прав

14:32 06 января Киев, Украина

С 2023 года в Украине обучение в автошколе и сдача экзаменов будет проходить по новому алгоритму. Для получения водительского удостоверения необходимо выполнить 5 шагов.



Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram.



На первом этапе необходимо выбрать аккредитованное учебное заведение по подготовке водителей и пройти теоретический курс обучения.



На втором – экзамен по теории в сервисном центре МВД. Подготовиться к нему можно с помощью онлайн-тренажера . В отличие от практического экзамена, составлять теорию можно неограниченное количество раз. Повторно, экзамен по теории состоится через 5 дней от предыдущего.



Следует отметить, что теперь можно выбрать два разных аккредитованных учебных заведения для теоретического и практического обучения.



Далее – овладение водительскими навыками на практике и сдачей внутреннего практического экзамена в автошколе. Со свидетельством об окончании автошколы отправляйтесь в сервисный центр МВД.



Завершающим является практический экзамен в сервисном центре МВД. Всего предлагаются 3 попытки, в случае неудачи которых придется начинать все сначала. В случае успешной сдачи, вы получите свое первое водительское удостоверение.



Впервые водительское удостоверение выдается на 2 года.