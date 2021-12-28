В Украине изменили условия регистрации брака

Теперь не обязательно лично подавать заявление на регистрацию брака, это могут сделать представители брачующихся при наличии заверенного нотариусом соответствующего документа.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства юстиции.
В ведомстве отметили, что полномочия представителя должны основываться на нотариально удостоверенной доверенности.
Кроме того, в ведомстве отметили, что сейчас желающие не обязаны жениться по месту регистрации: это можно сделать в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, независимо от места регистрации или проживания.
Кроме того, в ведомстве отметили, что сейчас желающие не обязаны жениться по месту регистрации: это можно сделать в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, независимо от места регистрации или проживания.
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