В Украине изменили условия регистрации брака

06:29 20 Апрель Киев, Украина

Теперь не обязательно лично подавать заявление на регистрацию брака, это могут сделать представители брачующихся при наличии заверенного нотариусом соответствующего документа.



Об этом сообщает пресс-центр Министерства юстиции.

"Если женщина и (или) мужчина не могут по уважительным причинам лично подать заявление о государственной регистрации брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, такое заявление, подлинность подписи(ей) на которой засвидетельствовано нотариально, могут подать их представители", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полномочия представителя должны основываться на нотариально удостоверенной доверенности.



Кроме того, в ведомстве отметили, что сейчас желающие не обязаны жениться по месту регистрации: это можно сделать в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, независимо от места регистрации или проживания.