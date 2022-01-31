В Украине изменены правила регистрации конфискованных автомобилей

Отныне в Украине есть возможность зарегистрировать конфискованные автомобили. Соответствующие изменения внесены в Постановление Кабмина Украины.
Уточняется, что для того, чтобы зарегистрировать конфискованное транспортное средство, необходимо иметь некоторые документы, подтверждающие правомерность его приобретения. А именно акт, свидетельствующий о покупке авто на электронном аукционе и решение соответствующих органов о безвозмездной передаче имущества.
Кроме этого, сервисные центры Министерства внутренних дел могут проводить процедуры по перерегистрации транспортных средств. Для этих случаев необходимо иметь сведения о владельце в ЕР (Единый реестр) должников.
В перечень таких ситуаций входит:
- Случай, когда перерегистрация никак не связана с отчуждением имущества;
- Авто приобретено на официальном аукционе по продаже конфискованных транспортных средств;
- Транспортное средство оказалось в распоряжении за счет погашения задолженности;
- Авто получено безвозмездно в рамках распоряжения конфискованным имуществом.
Таким образом, покупатели конфискованных средств имеют право беспрепятственно регистрировать авто, а кредиторы в свою очередь реализовывать свое право на продажу этих авто дальнейшей регистрацией нового владельца.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии