В Украине изменены правила регистрации конфискованных автомобилей

10:47 31 Январь Киев, Украина

Отныне в Украине есть возможность зарегистрировать конфискованные автомобили. Соответствующие изменения внесены в Постановление Кабмина Украины.

Уточняется, что для того, чтобы зарегистрировать конфискованное транспортное средство, необходимо иметь некоторые документы, подтверждающие правомерность его приобретения. А именно акт, свидетельствующий о покупке авто на электронном аукционе и решение соответствующих органов о безвозмездной передаче имущества.

Кроме этого, сервисные центры Министерства внутренних дел могут проводить процедуры по перерегистрации транспортных средств. Для этих случаев необходимо иметь сведения о владельце в ЕР (Единый реестр) должников.
 
В перечень таких ситуаций входит:
  • Случай, когда перерегистрация никак не связана с отчуждением имущества;
  • Авто приобретено на официальном аукционе по продаже конфискованных транспортных средств;
  • Транспортное средство оказалось в распоряжении за счет погашения задолженности;
  • Авто получено безвозмездно в рамках распоряжения конфискованным имуществом.
Таким образом, покупатели конфискованных средств имеют право беспрепятственно регистрировать авто, а кредиторы в свою очередь реализовывать свое право на продажу этих авто дальнейшей регистрацией нового владельца.