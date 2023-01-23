В Украине из-за войны пострадало более 12 гостиниц

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины разрушено или повреждено более 12 отелей с общим номерным фондом 982 номера.
Об этом сообщил руководитель направления консультационных услуг в сфере недвижимости компании EY в Украине Ростислав Хома агентству Интерфакс-Украина.
Среди пострадавших он указал ALFAVITO (Киев, 229 номеров), размещенные в Киевской области Grand Admiral Resort & SPA (64 номера) и Бабушкин Сад (30), черниговский отель Украина (99 номеров), харьковские гостиницы Харьков (205) и SV Park (17). В Одессе пострадал Grande Pettine (91 номер), в Херсоне - Play Hotel by Ribas (25), в Запорожье - Sunrise Park (24), в Николаеве - Reikartz River (98), Ингул (40) и Николаев (60).
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