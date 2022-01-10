В Украине хотят сносить хрущевки и строить многоквартирные дома

08:39 10 Январь Киев, Украина

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовило законопроект, благодаря которому в Украине начнется настоящая «перестройка».

Правительство, обращаясь к украинцам, уже рекомендует жителям хрущевок задуматься над приобретением жилья, поскольку дома, в которых они живут снесут.



Первыми начнут сносить хрущевки, а на их месте возводить новые многоквартирные дома, так как в крупных городах земли под застройку жилищных домов практически уже не осталось.



Законопроект Минрегиона предусматривает уже не 100-процентное согласие всех жителей одного дома на его снос, а 75%. Следовательно, выселить жильцов из устаревших квартир будет намного проще.



В ведомстве рекомендуют отказаться украинцам от ближайших покупок квартир в хрущевках, в том числе и их продаж. Инвестировать, по мнению правительства, в такие дома уже не имеет никакого смысла. К тому же на ремонты уйдет немалая сумма.



В настоящий момент жителям хрущевок рекомендуют уже начать подыскивать жилье. Безусловно, всем выселенным людям обязаны предоставить взамен квартиру, однако, вероятнее всего она вряд ли будет соответствовать желаниям.



Следует также отметить, что по данным Госстата всего в Украине имеется 4,33 миллиона квадратных метров устаревшего жилья, из которых кроме хрущевок еще и дома дореволюционной постройки.



Следующим этапом украинских властей будет инвентаризация всего жилищного фонда, определение наиболее старых и аварийных домов. Их снесут в первую очередь.