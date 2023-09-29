В Украине хотят отменить заочную форму обучения

16:20 29 сентября Киев, Украина

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №10092, которым, в частности, предлагается отменить набор абитуриентов для получения степеней бакалавра и магистра по вечерней и заочной формам получения образования, а вместо этого развивать дистанционное обучение

"Учитывая накопленный опыт использования дистанционных технологий обучения установить, что в 2024 году не проводится набор поступающих для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной формам получения образования, ориентируя учебные заведения на развитие дистанционной формы получения высшего образования", — говорится в пояснительной записке к законопроекту

Кроме того, законопроектом предлагается в 2024 году не проводить набор поступающих на обучение для получения степени высшего образования младшего бакалавра, а конкурсный отбор на обучение для получения других степеней высшего образования осуществлять по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года и/или вступительных экзаменов 2022 – 2024 годов.