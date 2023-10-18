В Украине готовят медрезерв для работы на деоккупированных территориях

Минздрав создаст систему "Резерв работников сферы здравоохранения для работы на деоккупированных территориях Украины".
Соответствующее решение принял Кабмин, сообщает правительственный портал.
Пользоваться системой, которую должен создать Минздрав, будут зарегистрированные попавшие в резерв медработники. У каждого будет личный кабинет, с помощью которого будет идти обмен документами и информацией с пользователями.
Система будет взаимодействовать с другими информационными системами и государственными электронными ресурсами, чтобы, например, оперативно можно было проверить профессионализм того или иного работника.
В системе будут размещаться данные о потребности работников, в частности в Автономной Республике Крым и Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
Чиновники убеждают, что обработка и защита информации из системы будут производиться в соответствии с законодательством о защите информации в информационно-коммуникационных системах и о защите персональных данных.
В системе будут размещаться данные о потребности работников, в частности в Автономной Республике Крым и Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
Чиновники убеждают, что обработка и защита информации из системы будут производиться в соответствии с законодательством о защите информации в информационно-коммуникационных системах и о защите персональных данных.
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