В Украине готовят "белый список" российских исполнителей, которые выступили против войны

13:22 24 июня Киев, Украина

Верховная Рада приняла законопроект , согласно которому в Украине создадут "белый список" российских артистов, выступивших против агрессии рф.





Согласно Только попавшие в перечень российские звезды смогут по-прежнему гастролировать в Украине, а их музыка крутиться на радио и музыкальных каналах.Согласно пояснительной записке к законопроекту, в список включат исполнителей, подавших заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Декларация также будет содержать:

призыв к государству-агрессору (сейчас это только россия) немедленно прекратить агрессию против Украины;

обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины;

согласие на публикацию такой декларации;

Музыкант не должен входить в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности (“черный список” Минкульта).



Заявление о включении в перечень подается в СБУ артистом, его законным представителем, организатором гастролей или правообладателем произведений.



Форма, содержание и требования к оформлению декларации определяются СБУ по согласованию с центральным органом исполнительной власти.



Обнародует и обновляет список Аппарат СНБО на официальном веб-сайте.



Исключение из перечня может производиться СБУ на основании представления СНБО, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также Центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере культуры.



Служба безопасности Украины вправе не раскрывать причины отказа во включении или исключения из него.



Среди авторов инициативы народные депутаты из фракций “Слуга народа” (Никита Потураев, Александр Санченко, Елизавета Богуцкая, Евгения Кравчук) и “Европейская солидарность” (София Федына, Владимир Вятрович, Николай Княжицкий).



Напомним, летом 2015 года в Украине создали "черный список" артистов, угрожающих национальной безопасности Украины. Чаще всего в него попадают звезды из россии и других стран за публичную поддержку аннексии Крыма или гастроли на полуострове.