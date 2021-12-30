В Украине еще одна область вышла из "красной" зоны

С завтрашнего дня в Черновицкой области начнут действовать карантинные ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны.
Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в среду, 21 апреля.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
По его словам, уже завтра в области начнут действовать ограничения, предусмотренные для "желтой" зоны.
Таким образом, на данный момент в "красной" зоне остаются 11 областей и столица Украины. При этом в столице как минимум до 30 апреля усилили карантин, в частности, проезд в общественном транспорте осуществляется только по спецпропускам.
Между тем, для всей Украины Кабинет Министров продлил режим чрезвычайной ситуации до 30 июня.
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