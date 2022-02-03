В Украине «е-Поддержка» распространяется на подростков старше 14 лет

17:24 02 Февраль Киев, Украина

Правительство расширило действие программы «е-Поддержка» на украинских подростков – вакцинированных граждан, которым больше 14 лет.

Для этой категории средства будут доступны с 7 февраля 2022 года.



Такое решение принял Кабинет Министров на своем заседании, констатировал представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук на канале Telegram.



Также был расширен перечень отраслей, где можно получить услуги в рамках программы – добавили сферу образования. Этими деньгами можно рассчитаться за получение дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках и секциях, получение профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, также можно оплатить питание в образовательных учреждениях, рассчитаться за проживание в общежитиях заведений. Можно на эти деньги купить печатные СМИ, спортивные товары, школьные принадлежности и разную «канцелярию».



В правительстве говорят, что вскоре этими деньгами можно будет оплатить коммунальные услуги. Еще хотят дать возможность покупать лекарственные средства вакцинированным лицам с инвалидностью I и II группы.



Напомним, что президентская инициатива, в рамках которой вакцинированным украинцам выплатят по 1000 грн называется «еПоддержка», она стартовала с 19 декабря.